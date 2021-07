Concert de Gasolina – L’essence du forro Franco-Brésilien Tannerre-en-Puisaye, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Tannerre-en-Puisaye.

Concert de Gasolina – L’essence du forro Franco-Brésilien 2021-07-23 – 2021-07-23 Théâtre de verdure des Angins Lieu-dit Les Angins

Tannerre-en-Puisaye Yonne Tannerre-en-Puisaye

EUR Embarquement immédiat au Brésil avec le bal conté et dansant de la Gasolina !

Pendant 1h30, les instruments typiques, les chants et l’accordéon font balancer les corps. Dans ce concert tout public, le duo vous invite à la danse au fil d’histoires et de chansons remplies de tendresse, de bonne humeur et de sensualité.

resas@cie-gargouille.fr

Embarquement immédiat au Brésil avec le bal conté et dansant de la Gasolina !

Pendant 1h30, les instruments typiques, les chants et l’accordéon font balancer les corps. Dans ce concert tout public, le duo vous invite à la danse au fil d’histoires et de chansons remplies de tendresse, de bonne humeur et de sensualité.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par