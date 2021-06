Salles en Toulon théâtre de verdure des genêts Salles en Toulon, Vienne CONCERT DE GALA théâtre de verdure des genêts Salles en Toulon Catégories d’évènement: Salles en Toulon

Concert de Gala au Théâtre de Verdure de Valdivienne organisé par l’Association Terreau d’Artiste dans le cadre du Festival Les Arts Buissonniers. Quintette Bacchus & Fanfare et Bagad de la 9è BIMA de Poitiers Pour ce concert de gala, le fameux Quintette de cuivres Bacchus partage la scène avec la Musique de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine de Poitiers, l’un des meilleurs orchestres militaires français. Ces deux formations proposeront un programme mêlant musique classique et populaire, et concluront le concert par un concerto grosso du compositeur espagnol Ferrer Ferran, un véritable feu d’artifice sonore : “Tell me a jazz story !”. entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

2021-08-20T19:00:00 2021-08-20T21:30:00

