Concert de gala par l’Académie Musicale de Liesse Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de gala par l’Académie Musicale de Liesse Notre-Dame de Grâce de Passy, 22 novembre 2019, Paris. Concert de gala par l’Académie Musicale de Liesse

Notre-Dame de Grâce de Passy, le vendredi 22 novembre 2019 à 20:00

L’**Académie Musicale de Liesse** est une école maîtrisienne catholique pour garçons souhaitant pratiquer la musique de haut niveau au service de la liturgie.Située à **Liesse Notre Dame** (Aisne), elle accueille les garçons du CM1 à la Terminale toutes sections, en classes à effectifs réduits et à horaires aménagés.

Concert et cocktail : 25€ prévente / 40€ sur place – Concert seul : 10€ prévente / 20€ sur place

Concert de gala par l’Académie Musicale de Liesse : Haendel, Duruflé et autres œuvres sacrées suivies par un cocktail musical d’ambiance jazz et piano-bar Notre-Dame de Grâce de Passy 8-10 rue de l’Annonciation Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-22T20:00:00 2019-11-22T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Notre-Dame de Grâce de Passy Adresse 8-10 rue de l'Annonciation Ville Paris lieuville Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Departement Paris

Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert de gala par l’Académie Musicale de Liesse Notre-Dame de Grâce de Passy 2019-11-22 was last modified: by Concert de gala par l’Académie Musicale de Liesse Notre-Dame de Grâce de Passy Notre-Dame de Grâce de Passy 22 novembre 2019 Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris

Paris Paris