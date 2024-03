CONCERT DE GALA HARMONIE NANCÉIENNE Nancy, dimanche 24 mars 2024.

130 ans de musique toute cette année 2024.

Venez nombreux célébrer cet anniversaire à l’occasion de son concert de gala.

L’Harmonie Nancéienne a été créée en 1894, véritable institution musicale qui se produit sur les scènes de Nancy depuis plus d’un siècle. En 2024, nous fêtons notre 130e anniversaire, et nous vous invitons à vous joindre à nous pour un après-midi de musique et de célébration le dimanche 24 mars à 15h30.

Pour cette occasion spéciale, nous avons préparé un voyage musical unique, mêlant la musique actuelle aux œuvres du répertoire classique d’orchestre d’harmonie.

Dirigé à six mains par Erwan CORVELER, Jean-Marc ILLI et Christophe ZHANG, notre programme mettra à l’honneur des compositeurs incontournables du répertoire d’harmonie comme Holst et de De Meij, ainsi que des musiques de films et bien plus encore. Nous mettrons en lumière la richesse et la versatilité de l’orchestre d’harmonie. Que vous soyez amateur de musique classique, de jazz, de rock, ou de musique du monde, ce concert sera une célébration de la diversité musicale qui enchante notre monde.

Joignez-vous à nous pour cet après-midi exceptionnel, où nous vous promettons une expérience musicale inoubliable pour célébrer notre 130e anniversaire !

Ouverture des portes à 15h.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est poirel@nancy.fr

