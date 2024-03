CONCERT DE GALA Grosbliederstroff, samedi 13 avril 2024.

Samedi

La Musique Municipale de Grosbliederstroff vous invite à son concert de gala. Les musiciens auront à coeur de rendre hommage à la Centrale Thermique qui avait vu le jour en 1954 à Grosbliederstroff, et a marqué l’industrie de la région. Malgré sa destruction en 1990, le site reste aujourd’hui en mémoire, car lié également à l’industrie du minerai de charbon.

Ainsi, l’Harmonie interprétera des morceaux aux titres évocateurs, tels que « Kraftwerk » ou « Extraordinary machines of clockwork ». Ces morceaux permettront de retracer ce pan de l’histoire industrielle du village et ses impacts sur la population en ravivant des souvenirs de cette époque.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

3 rue des Fermes

Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est contact@mmgrosblie.fr

