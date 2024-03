Concert de gala Espace Agora ST ISMIER, samedi 16 mars 2024.

Le 16 mars 2024 à 20h, nous clôturons notre année de festivités d’anniversaire par notre traditionnel concert de gala. À cette occasion, l’Agora de Saint-Ismier nous accueille pour « LE CONCERT DES 50 ANS ».

L’orchestre Bo. Per. Cui interprétera 5 partitions comme pour marquer 5 décennies.

Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, Ladies and Gentleman, vous voyagerez du Sahara aux étoiles en vous initiant au Fandango et au Canto avec Rymsky-Korsakov, pour finir sur le dance floor avec Stromae.

L’harmonie Gaston Baudry fêtera ses 50 ans par 50 minutes de musique effective.

Les prédictions de Nostradamus et les géoglyphes de Nacza vous questionneront sur notre vie en société. Les musiques de film tels que Tom Sawyer ou encore The Rock seront également au rendez-vous. Vous découvrirez également les pièces que nous présenterons au Concours National d’Orchestres d’Harmonie le 19 mai prochain à St Apollinaire.

Un concert varié qui séduira toutes les générations et qui vous invitera à vous laisser porter tout au long de cette soirée de célébration.

Concert à 20h.

Informations et réservation billetterie :

par téléphone : 04 76 90 62 02

par courriel : espacemusicalgb@wanadoo.fr

Tarifs :

prévente 14€ – réduit (enfant – 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant) 10€ – sur place 18€

