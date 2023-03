Concert de Gala de l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim Wettolsheim Wettolsheim Catégories d’Évènement: 68920

Wettolsheim

Concert de Gala de l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim, 11 mars 2023, Wettolsheim Wettolsheim. Concert de Gala de l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim 3 rue de la Vigneraie Wettolsheim 68920

2023-03-11 – 2023-03-11 Wettolsheim

68920 Wettolsheim EUR Le programme de cette année se veut comme d’habitude riche, festif et éclectique : l’Orchestre interprètera entre autre un « Fanfare & Funk » endiablé ou le concert pour clarinettes n°2 d’Oscar Navarro, avec Antoine Gindensperger en soliste. Il nous emmènera aussi dans les étoiles avec une superbe suite de Star Wars, de John Williams, ou encore dans les Caraïbes, avec Caribean Hideaway, de James Barnes. Un programme qui devrait satisfaire tous les publics, sans exception. Du Funk une suite Star Wars de John Williams, un concerto pour clarinettes incroyable, ou encore une incursion dans les rythmes des Caraïbes ou dans l’ambiance du carnaval cubain. +33 6 98 13 74 53 Wettolsheim

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: 68920, Wettolsheim Autres Lieu Wettolsheim Adresse 3 rue de la Vigneraie Wettolsheim 68920 Ville Wettolsheim Wettolsheim Departement 68920 Lieu Ville Wettolsheim

Wettolsheim Wettolsheim Wettolsheim 68920 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wettolsheim wettolsheim/

Concert de Gala de l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim 2023-03-11 was last modified: by Concert de Gala de l’Orchestre d’Harmonie de Turckheim Wettolsheim 11 mars 2023 3 rue de la Vigneraie Wettolsheim 68920 68920 Wettolsheim

Wettolsheim Wettolsheim 68920