Concert de gala de l’Harmonie du Silberthal Vieux-Thann Vieux-Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Vieux-Thann

Concert de gala de l’Harmonie du Silberthal Vieux-Thann, 26 mars 2022, Vieux-Thann. Concert de gala de l’Harmonie du Silberthal Vieux-Thann

2022-03-26 – 2022-03-26

Vieux-Thann Haut-Rhin Vieux-Thann EUR L’harmonie du Silberthal vous propose un grand moment musical. Un concerto mettra en valeur le timbre et la virtuosité de la flûte traversière. Des musiques de films de John Williams, Henry Mancini ou Hans Zimmer dévoileront toute la palette de sonorités de l’orchestre. Vous pourrez également entendre du thérémine, cet étrange instrument déjà centenaire qui se joue sans que le musicien ne le touche physiquement ! L’harmonie du Silberthal vous propose un grand moment musical. +33 7 80 31 38 69 L’harmonie du Silberthal vous propose un grand moment musical. Un concerto mettra en valeur le timbre et la virtuosité de la flûte traversière. Des musiques de films de John Williams, Henry Mancini ou Hans Zimmer dévoileront toute la palette de sonorités de l’orchestre. Vous pourrez également entendre du thérémine, cet étrange instrument déjà centenaire qui se joue sans que le musicien ne le touche physiquement ! Vieux-Thann

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Vieux-Thann Autres Lieu Vieux-Thann Adresse Ville Vieux-Thann lieuville Vieux-Thann Departement Haut-Rhin

Concert de gala de l’Harmonie du Silberthal Vieux-Thann 2022-03-26 was last modified: by Concert de gala de l’Harmonie du Silberthal Vieux-Thann Vieux-Thann 26 mars 2022 Haut-Rhin Vieux-Thann

Vieux-Thann Haut-Rhin