Grosbliederstroff Moselle Grosbliederstroff La musique municipale de Grosbliederstroff aura le plaisir de vous accueillir à l’occasion de son 40ème concert de Gala sous la baguette de Jean-Claude Karmann.

A l’occasion de ce concert, l’harmonie interprétera des grandes œuvres de ses 40 dernières années comme Aida, la grande porte de Kiev, et Napoli mais aussi des œuvres plus modernes mettant en avant notamment le Saxophone.

Entrée libre, venez nombreux! contact@mmgrosblie.fr +33 6 04 01 14 83 https://www.mmgrosblie.fr/page/894152-40eme-concert-de-gala Grosbliederstroff

