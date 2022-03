Concert de Gala Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Concert de Gala Cernay, 23 avril 2022, Cernay.

2022-04-23 20:15:00 – 2022-04-23

Un concert haut en couleur pour une soirée musicale éclectique ! "Le retour des héros", voici le thème choisi pour voyager au son des plus grands héros, de Tintin à Indiana Jones en passant par Batman, et avec en prime, quelques surprises !

