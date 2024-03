Concert de gala Bourges, dimanche 24 mars 2024.

Concert de gala Bourges Cher

Mercredi

L’Harmonie de Bourges vous propose un programme attrayant pour concert de gala à l’Auditorium.

Serge Conte dirigera en première partie les deux œuvres suivantes • La danse des chevaliers de Sergueï Prokofiev. • Of Casteles and Legends de Thomas Doss • The Golden Age of Xylophone de Floyd E. Werle • The Right Stuff de Bill Conti • African Symphony de Van McCoy puis en deuxième partie Olivier Bougain proposera une pièce unique , The divine Comedy de Robert W. Smith EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Auditorium du Conservatoire de Bourges

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Concert de gala Bourges a été mis à jour le 2024-03-02 par BIT MEHUN SUR YEVRE