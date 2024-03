Concert de gala à la Bourse du Travail Bourse du travail Lyon, dimanche 26 mai 2024.

Concert de gala à la Bourse du Travail L’harmonie de l’INSA vous invite à son concert de gala à la Bourse du Travail de Lyon, le dimanche 26 mai à 16h. Dimanche 26 mai, 16h00 Bourse du travail Prévente : 8€ plein tarif / 4€ tarif réduit (Etudiants, 12-18 ans, demandeurs d’emploi)

Sur place : 10€ plein tarif / 5€ tarif réduit (Etudiants, 12-18 ans, demandeurs d’emploi)

Etudiant VA INSA : gratuit

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

L’orchestre vous propose un programme riche et varié, composé de pièces d’harmonie incontournables telles que Lexicon of the Gods (R. Galante), Majesty (T. Deleruyelle), The year of the dragon (P. Sparke) ou encore Fate of the Gods (S. Reineke). Il y aura aussi des morceaux dont les mélodies ne vous seront pas inconnues comme Kung-fu Panda ou Cendrillon.

Mais surtout cette année, nous avons l’immense honneur d’effectuer un partenariat avec le studio de jeux vidéo Ankama. Bien connu dans l’univers du jeu, Ankama a notamment produit le jeu Dofus ainsi que la série dérivée Wakfu sur la plateforme Netflix.

L’orchestre aura le privilège d’assurer la première mondiale de plusieurs extraits musicaux de la prochaine édition du jeu vidéo Dofus. Nous aurons l’honneur d’interpréter 4 morceaux du prochain volet et un medley des grands thèmes de Dofus. Ce seront donc des musiques totalement exclusives puisque la nouvelle version du jeu ne sortira que prochainement !

N’attendez plus et réservez vos places pour ce concert d’exception !

Bourse du travail 205 Place Guichard, 69003 Lyon