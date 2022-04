Concert de Gala 2022 Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Concert de Gala 2022 Soissons, 30 avril 2022, Soissons. Concert de Gala 2022 Soissons

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 22:30:00

Soissons Aisne 0 0 0 Après 2 ans d’absence, l’Harmonie Municipale de Soissons, sous la direction de Pierre LEMAIRE, revient pour son ciné du samedi soir. Venez passer un agréable moment en famille et vous divertir avec nous autour des musiques de films, dessins animés et de variété. Vous partirez, nous en sommes sûrs, en fredonnant ou sifflotant les airs interprétés ! Après 2 ans d’absence, l’Harmonie Municipale de Soissons, sous la direction de Pierre LEMAIRE, revient pour son ciné du samedi soir. Venez passer un agréable moment en famille et vous divertir avec nous autour des musiques de films, dessins animés et de variété. Vous partirez, nous en sommes sûrs, en fredonnant ou sifflotant les airs interprétés ! +33 3 62 30 48 70 Après 2 ans d’absence, l’Harmonie Municipale de Soissons, sous la direction de Pierre LEMAIRE, revient pour son ciné du samedi soir. Venez passer un agréable moment en famille et vous divertir avec nous autour des musiques de films, dessins animés et de variété. Vous partirez, nous en sommes sûrs, en fredonnant ou sifflotant les airs interprétés ! concert harmonie municipale

Soissons

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons lieuville Soissons Departement Aisne

Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

Concert de Gala 2022 Soissons 2022-04-30 was last modified: by Concert de Gala 2022 Soissons Soissons 30 avril 2022 Aisne Soissons

Soissons Aisne