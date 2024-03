Concert de Gaël Faure La Lanterne Magique Beaune, vendredi 28 juin 2024.

Concert de Gaël Faure La Lanterne Magique Beaune Côte-d’Or

Artiste engagé, Gaël Faure nous embarque avec sa folk envoûtante et sensuelle au gré de ses voyages et de ses prises de consciences. Des paysages verdoyants de l’Ardèche, à la féérie de l’Islande en passant par les hauts plateaux du Népal, Gaël Faure met en musique la nature et le “goût des choses”. Il nous livre une musique épurée qui se concentre sur la portée des mots, qu’il veut sans filtre et sincères. Il vous donne rendez-vous le vendredi 28 juin sur la scène de la Lanterne Magique. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-28

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concert de Gaël Faure Beaune a été mis à jour le 2024-03-13 par COORDINATION CÔTE-D’OR