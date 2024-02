CONCERT DE GABRYËL SALLE DU PICON Le Fousseret, samedi 9 mars 2024.

Haute-Garonne

Vous pourrez assister au concert de Gabryël organisé par ACL31 de Saint-Martory .

Artiste très complet et véritable touche-à-tout, Gabryël propose des morceaux pop electro qu’il écrit, compose, joue et interprète. Très généreux et curieux, le jeune toulousain sait mettre en musique les grands phénomènes sociaux de notre époque.

https://www.youtube.com/@gabryel.mymusic/featured

Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/gabryel-en-concert et sur place le jour J. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie service.culturel@mairie-lefousseret.fr

