Concert de Gabriel Bismut & Maurizio Minardi Les Vallées de la Vanne, 26 mars 2022, Les Vallées de la Vanne.

Concert de Gabriel Bismut & Maurizio Minardi Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles

Les Vallées de la Vanne Yonne Les Vallées de la Vanne

Le violoniste français Gabriel Bismut et l’accordéoniste-pianiste italien Maurizio Minardi jouent des instruments caractéristiques des musiques de leurs pays d’origine. Compositeurs et improvisateurs, ils ont trouvé dans le jazz, souvent sujet au métissage, un territoire idéal pour la rencontre de ces deux musiques. A la recherche de traces françaises et italiennes dans les musiques du monde, ils teintent leur musique des couleurs du tango et des valses latines, du jazz et de la musique baroque. Leur répertoire est constitué de leurs compositions originales et de leurs arrangements, aux mélodies imprégnées notamment de Nino Rota, Ennio Morricone et de Jacques Brel. Après plus de 60 concerts en France et en Europe, ils ont sorti fin 2020 leur premier album, intitulé «?Le Chat Brel?».

contact@lemaquisdevareilles.fr +33 3 86 88 31 15

Le violoniste français Gabriel Bismut et l’accordéoniste-pianiste italien Maurizio Minardi jouent des instruments caractéristiques des musiques de leurs pays d’origine. Compositeurs et improvisateurs, ils ont trouvé dans le jazz, souvent sujet au métissage, un territoire idéal pour la rencontre de ces deux musiques. A la recherche de traces françaises et italiennes dans les musiques du monde, ils teintent leur musique des couleurs du tango et des valses latines, du jazz et de la musique baroque. Leur répertoire est constitué de leurs compositions originales et de leurs arrangements, aux mélodies imprégnées notamment de Nino Rota, Ennio Morricone et de Jacques Brel. Après plus de 60 concerts en France et en Europe, ils ont sorti fin 2020 leur premier album, intitulé «?Le Chat Brel?».

Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

dernière mise à jour : 2022-02-22 par