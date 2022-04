Concert de FUZ 4TET – soutien au peuple ukrainien Eglise de la Petite Pierre, 16 avril 2022, La Petite-Pierre.

Concert de FUZ 4TET – soutien au peuple ukrainien

Eglise de la Petite Pierre, le samedi 16 avril à 20:30

### Un concert qui nous rassemble A l’initiative du **Fuz Quartet** – accueilli par le festival en 2021 – **Au Grès du Jazz** se mobilise pour organiser une soirée de solidarité avec le peuple ukrainien. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de musique et de solidarité qui réunira les artistes de **Fuz Quartet** et deux invités d’exception ; **Franck Wolf** et **Michael Alizon**. Les musiciens nous proposerons un voyage entre jazz et musique traditionnelle ukrainienne : une musique sensible et vivante, douce et imprévisible ! ### Une collecte de dons L’entrée au concert sera libre et une collecte de dons sera proposée à la fin du concert en faveur de la Fondation de France ou du UNHCR (l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés). ### Un bar solidaire A partir de 19 heures et à la fin du concert, l’association **Au Grès du Jazz** proposera un bar dont l’intégralité des bénéfices seront reversés à une association d’aides aux ukrainiens.

Entrée libre

Soutien au peuple ukrainien en musique le samedi 16 avril 20h30 dans l’église de la Petite-Pierre dans les Vosges du Nord. (entrée libre) FUZ 4TET invite Franck Wolf et Michael Alizon.

Eglise de la Petite Pierre 42 rue du Château,67290 Petite-Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:30:00 2022-04-16T22:00:00