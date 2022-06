Concert de Friday’s Band et de Vinclaj Pineuilh Pineuilh Catégories d’évènement: 33220

Concert de Friday’s Band et de Vinclaj Pineuilh, 2 juillet 2022, Pineuilh. Concert de Friday’s Band et de Vinclaj Place de la Mairie 67 avenue Jean-Raymond Guyon Pineuilh

2022-07-02 – 2022-07-02 Place de la Mairie 67 avenue Jean-Raymond Guyon

Pineuilh 33220 Pineuilh Concert gratuit

Friday’s Band à 19h00

Vinclaj à 21h00

Food truck et Buvette Concert gratuit

