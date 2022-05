Concert de Frères Tubards au Biotilus Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Concert de Frères Tubards au Biotilus Marmande, 20 mai 2022, Marmande. Concert de Frères Tubards au Biotilus Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

2022-05-20 21:00:00 – 2022-05-20 23:00:00 Biotilus 15 rue Toupinerie

Marmande Lot-et-Garonne Cinq univers musicaux différents se croisent pour n’en faire qu’un. nDes compositions en français rythmées Rock. nDe la musique et des mots… nDe belles compos en français, un sens méticuleux des arrangements, une très belle présence scénique … à découvrir sans hésiter pour celles et ceux qui ne connaissent pas. nPetite restauration sur place … grignotis, tapas, charcuterie, fromage…. Concert de Frères Tubards au Biotilus. +33 6 63 16 16 09 Cinq univers musicaux différents se croisent pour n’en faire qu’un. nDes compositions en français rythmées Rock. nDe la musique et des mots… nDe belles compos en français, un sens méticuleux des arrangements, une très belle présence scénique … à découvrir sans hésiter pour celles et ceux qui ne connaissent pas. nPetite restauration sur place … grignotis, tapas, charcuterie, fromage…. BIOTILUS

Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Biotilus 15 rue Toupinerie Ville Marmande lieuville Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Concert de Frères Tubards au Biotilus Marmande 2022-05-20 was last modified: by Concert de Frères Tubards au Biotilus Marmande Marmande 20 mai 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne