Maison Confluences Quai Amiral de la Grandière Redon Ille-et-Vilaine OT – PAYS DE REDON Quai Amiral de la Grandière Maison Confluences

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 21:00:00

Ille-et-Vilaine Redon La Sonnette, café-vélo accueille pour un concert le musicien Frédéric PERROUX pour fêter l’ouverture de ce lieu éphémère.

Frédéric vous invitera à découvrir ses compositions au Handpan en versions acoustique et electro dans un registre méditatif world-ambient.

