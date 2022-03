Concert de Fred Chapelier Colmar, 24 mars 2022, Colmar.

Concert de Fred Chapelier Colmar

2022-03-24 20:00:00 – 2022-03-24 22:00:00

Colmar Haut-Rhin Colmar

EUR Si le nom « Fred Chapellier » est l’un des premiers qui viennent à l’esprit quand on parle de blues en France, ce n’est pas pour rien. Avec 25 ans de carrière, plusieurs albums solos et d’innombrables collaborations avec certains des plus grands, Fred détient sans aucun doute la fan-base la plus solide dans le blues en France.

+33 3 89 21 61 80

Colmar

