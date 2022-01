Concert de Franz Ferdinand : Hits to the head – Tour 2022 Brest, 28 mars 2022, Brest.

Concert de Franz Ferdinand : Hits to the head – Tour 2022 140 boulevard de Plymouth, Brest 140 Boulevard de Plymouth Brest

2022-03-28 20:00:00 – 2022-03-28 140 boulevard de Plymouth, Brest 140 Boulevard de Plymouth

Brest Finistère

Avec plus de 10 millions d’albums vendus, 1,2 milliard de streams à ce jour et 14 albums de platine, le quintet à l’origine de l’immense Take Me Out (2004) se devait bien de nous proposer un concentré de ses célèbres titres : ainsi, le premier best of de Franz Ferdinand sortira le 11 mars 2022.

Alex Kapranos, leader charismatique, explique en quelques mots le processus de sélection des titres de l’album dans un communiqué de presse : “C’est la même chose que d’écrire une setlist pour un festival : vous voulez jouer les chansons que les gens veulent entendre. Les tubes. Ça signifie des singles évidents, mais aussi des chansons dont vous savez qu’elles ont une signification particulière pour le groupe et le public, comme « Outsiders ». Nous avons également ajouté deux nouvelles chansons, enregistrées l’année dernière : « Billy Goodbye » et « Curious », toutes deux coproduites avec Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

Avec « Billy Goodbye » , le groupe écossais reste dans son élément, entre power pop et art-rock. Récemment rejoint par la batteuse Audrey Tait (première femme à intégrer le groupe), on ne doute pas que la tournée à venir va faire des émules !

Réservations PMR/PSH

Tarifs :

-Debout : 39€

-Assis : 45€

Placement libre

En vente dans l’ensemble des autres points habituels (Brest Arena, Carrefour, Géant, Leclerc, Magasins U…) à partir du 10 novembre à 10h

arena.accueil@brestaim.fr +33 2 29 00 74 30 https://brestarena.fr/fr

140 boulevard de Plymouth, Brest 140 Boulevard de Plymouth Brest

