CONCERT DE FRANÇOIS MARDIROSSIAN (PIANO) Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

CONCERT DE FRANÇOIS MARDIROSSIAN (PIANO) Lodève, 11 juin 2022, Lodève. CONCERT DE FRANÇOIS MARDIROSSIAN (PIANO) Lodève

2022-06-11 – 2022-06-11

Lodève Hérault Lodève Concert du pianiste François Mardirossian, consacré à Philip Glass. Il interprétera sur un Pleyel de 1891. Concert du pianiste François Mardirossian, consacré à Philip Glass. Il interprétera sur un Pleyel de 1891. omarchesdupalais@gmail.com +33 4 67 88 03 31 http://omarchesdupalais.fr/ Concert du pianiste François Mardirossian, consacré à Philip Glass. Il interprétera sur un Pleyel de 1891. Lodève

dernière mise à jour : 2022-04-06 par OT LODEVOIS ET LARZAC

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

CONCERT DE FRANÇOIS MARDIROSSIAN (PIANO) Lodève 2022-06-11 was last modified: by CONCERT DE FRANÇOIS MARDIROSSIAN (PIANO) Lodève Lodève 11 juin 2022 Hérault Lodève

Lodève Hérault