Sarthe

CONCERT DE FRANCKY VINCENT Meurcé, 26 juin 2021-26 juin 2021, Meurcé. CONCERT DE FRANCKY VINCENT 2021-06-26 18:30:00 – 2021-06-26 24:00:00

Meurcé Sarthe Meurcé 5 5 EUR L’association « Le Petites Mains de Meurcé » invite Francky Vincent pour un concert en plein air ce samedi 26 juin.

La première partie sera assurée par l’artiste locale Dame de Caro et la fin de soirée sera animée par DJ Cook & Mix.

Le concert aura lieu dans un champ à Meurcé.

Tarifs : 10 euros/adulte en place assise – 8 euros/adulte en place debout et 5 euros pour les enfants. Réservation uniquement sur internet : https://www.billetweb.fr/francky-vincent72 Francky Vincent met l'ambiance à Meurcé cet été ! +33 7 82 05 53 83 https://www.facebook.com/AssociationLpmdm

