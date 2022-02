Concert de flûtistes à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Concert de flûtistes à Aumale Aumale, 5 mars 2022, Aumale. Concert de flûtistes à Aumale Place des Marchés Halle au Beurre Aumale

2022-03-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-05 Place des Marchés Halle au Beurre

Aumale Seine-Maritime Aumale Seine-Maritime L’école de musique Francis Poulenc vous présente leur concert de flûtistes

Rendez-vous à 14h30 à La Halle au Beurre Les écoliers seront accompagnés de leurs professeurs : Isabelle MATINEZ, Anne QUEVAL MOUILLARD, Sandrine VALET

Entrée libre soumise au pass sanitaire. L’école de musique Francis Poulenc vous présente leur concert de flûtistes

Rendez-vous à 14h30 à La Halle au Beurre Les écoliers seront accompagnés de leurs professeurs : Isabelle MATINEZ, Anne QUEVAL MOUILLARD, Sandrine VALET

Entrée libre… +33 2 35 93 06 03 L’école de musique Francis Poulenc vous présente leur concert de flûtistes

Rendez-vous à 14h30 à La Halle au Beurre Les écoliers seront accompagnés de leurs professeurs : Isabelle MATINEZ, Anne QUEVAL MOUILLARD, Sandrine VALET

Entrée libre soumise au pass sanitaire. Place des Marchés Halle au Beurre Aumale

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle

Détails Catégories d’évènement: Aumale, Seine-Maritime Autres Lieu Aumale Adresse Place des Marchés Halle au Beurre Ville Aumale lieuville Place des Marchés Halle au Beurre Aumale Departement Seine-Maritime

Aumale Aumale Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aumale/

Concert de flûtistes à Aumale Aumale 2022-03-05 was last modified: by Concert de flûtistes à Aumale Aumale Aumale 5 mars 2022 Aumale seine-maritime

Aumale Seine-Maritime