Farges-Allichamps Farges-Allichamps Cher, Farges-Allichamps Concert de flûtes Farges-Allichamps Farges-Allichamps Catégories d’évènement: Cher

Farges-Allichamps

Concert de flûtes Farges-Allichamps, 19 septembre 2021, Farges-Allichamps. Concert de flûtes 2021-09-19 11:00:00 – 2021-09-19 16:00:00

Farges-Allichamps Cher Farges-Allichamps A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la flûte s’invite à la chapelle des Templiers de Farges-Allichamps pour deux concerts à 11h et 16h. Pass sanitaire obligatoire. +33 2 48 61 01 33 A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la flûte s’invite à la chapelle des Templiers de Farges-Allichamps pour deux concerts à 11h et 16h. Pass sanitaire obligatoire. PIXABAY dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Farges-Allichamps Autres Lieu Farges-Allichamps Adresse Ville Farges-Allichamps lieuville 46.76001#2.40179