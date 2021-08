Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200, Bagnères-de-Bigorre Concert de flûtes avec leurs accompagnements Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: 65200

Bagnères-de-Bigorre

Concert de flûtes avec leurs accompagnements Bagnères-de-Bigorre, 22 août 2021, Bagnères-de-Bigorre. Concert de flûtes avec leurs accompagnements 2021-08-22 21:00:00 – 2021-08-22 à l’église Saint Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Bagnères-de-Bigorre Tarif : Entrée libre Avec Guy Angelloz, lauréat de la fondation yehudi menuhin, Georges Cziffra 3 premiers prix c.n.s.m. de paris, Jean-Pierre Rampal, flutiste à l’orchestre symphonique de la garde républicaine. https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/agenda/tous-les-evenements/0/0/1 Tarif : Entrée libre dernière mise à jour : 2021-08-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’évènement: 65200, Bagnères-de-Bigorre Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse à l'église Saint Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville 43.06761#0.15469