Concert de Flûte traversière Saint-Gengoux-le-National, 15 juillet 2022

Concert de Flûte traversière

Eglise de St Gengoux le National Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

2022-07-15 – 2022-07-15

Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire

Saint-Gengoux-le-National

EUR 0 0 Concert de flûte traversière donné par M. Patrick THEBAUD, au profit de la restauration de l’Eglise de St Gengoux le National.

horaire 18 h.

Programme:

Greensleeves -Anonyme Anglais du 16ème siècle

Philipp TELEMANN (1681-1767)

Antonio VIVALDI (1678-1741)

Carl Philipp Emmanuel BACH (1714-1788)

Claude DEBUSSY (1862-1918)

Philippe POUSSARD

Bourguignon d’origine, né au Creusot, Patrick THEBAUD est initié dès le plus jeune age à la musique par sa mère. À 12 ans, en écoutant les concerti de Vivaldi joués par Jean-Pierre Rampal, il décide de devenir flûtiste.

À 17 ans, il termine ses études au Conservatoire de Chalon-sur-Saône avec pour professeurs Catherine Roux ( flûtiste à l’orchestre national de Lille ) et Michel Moraguès ( flûte solo à l’orchestre national de France ) puis rejoint Paris.

Il étudie la musicologie à la Sorbonne et intègre la prestigieuse Ecole Normale de musique dans la classe de Christian Lardé où il se voit décerner successivement le diplôme supérieur d’enseignement et le diplôme supérieur d’exécution.

Parallèlement, il obtient le premier prix (médaille d’or) du conservatoire National de Rouen et suit l’enseignement de Michel Debost et Maxence Larrieu.

Patrick THEBAUD devient ensuite flûtiste au sein de l’orchestre symphonique d’Europe et effectue de nombreuses tournées en France et à l’étranger. Passionné par la musique de chambre, il se produit au sein de divers ensemble : les flûte de Paris (quatuor de flûte), le Trio Dell Arte, récitals avec piano, guitare ou harpe.

Attaché à l’enseignement et à la transmission, il obtient en 1991 le diplôme d’état de professeur de musique puis le C.A. qui lui permettent d’exercer en tant que professeur certifié de flûte traversière au Conservatoire National de Lisieux, dans la région Normande, où il habite actuellement.

