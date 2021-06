Paris Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Concert de flûte Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de flûte
Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
le samedi 3 juillet

Folies d'Espagne de Marin Marais
Bergère Captive de Pierre-Octave Ferroud
Jade de Pierre-Octave Ferroud

Flûte : Ombeline Save
Professeur : Anastasie Lefebvre de Rieux
Conservatoire Camille Saint-Saëns (8e arrondissement)

Dans la galerie des grands formats

Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:15:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:15:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:15:00

