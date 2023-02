Concert de flamenco Route de Pardies Monein Catégories d’Évènement: Monein

Concert de flamenco Le Moulin Bouge Route de Pardies Monein

2023-02-17 21:00:00 – 2023-02-17 02:00:00

Route de Pardies Le Moulin Bouge

Monein

Pyrenees-Atlantiques 10 EUR Avec Mariano Zamora au chant, Ludovic Bulcourt à l’accordéon et Manuel Rodriguez à la guitare.

Avec Mariano Zamora au chant, Ludovic Bulcourt à l'accordéon et Manuel Rodriguez à la guitare.

Après le concert, la soirée se prolongera en dansant.

+33 6 77 26 00 77

Route de Pardies Le Moulin Bouge Monein

