Concert de FIVE IN THE MOOD –Jazz New Orleans, swing, latino Lanton, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lanton.

Concert de FIVE IN THE MOOD –Jazz New Orleans, swing, latino 2021-07-10 21:30:00 – 2021-07-10 Café Le Baryton 8 Avenue Gauguin

Lanton Gironde

Ce groupe de sept solides musiciens, avec sa rythmique alliant guitare/banjo contrebasse et batterie, et ses quatre soufflants que sont clarinette, sax ténor, trompette et trombone, propose depuis bientôt dix ans un répertoire de standards New Orleans des années 20 et 40, qui n’exclue pas le swing et le latino. Après sept sélections successives au traditionnel concours de Jazz Amateur « Megève Jazz Contest », le FIVE IN THE MOOD a terminé demi-finaliste en 2019. Une formation rare sur notre scène qu’il ne faudrait pas manquer. https://www.youtube.com/watch?v=zs-P8mrv_N0

+33 6 43 51 95 84

