CONCERT DE FIVE IN SHACK Bières et Chopes Pornichet, vendredi 23 février 2024.

le vendredi 23 février à 20h à Bières et Chopes.

Concert blues rock.

Entrée gratuite .

Bières et Chopes 3 allée des Cèdres

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire becpornichet@yahoo.com

