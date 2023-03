Concert de Fiuminale, voix corses Rue de Mgr Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Concert de Fiuminale, voix corses Rue de Mgr Sibour, 17 avril 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux . Concert de Fiuminale, voix corses Cathédrale Notre-Dame Rue de Mgr Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Rue de Mgr Sibour Cathédrale Notre-Dame

2023-04-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-17 21:45:00 21:45:00

Rue de Mgr Sibour Cathédrale Notre-Dame

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drôme EUR 17 17 Après 20 ans passés au sein de l’ensemble Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani , nommé Fiuminale, se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours. bfprod@orange.fr +33 4 95 37 64 21 https://www.fiuminale.com/ Rue de Mgr Sibour Cathédrale Notre-Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux

