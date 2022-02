Concert de finissage – Dans les bois – Compagnie Les Arts Tigrés Le Frigo, 21 mai 2022, Albi.

Samedi 21 mai 20h30 : Dans les bois Compagnie Les Arts tigrés Isabelle Cirla, clarinette basse Dominique Rousseau, récits / contrebasse Joël Trolonge, contrebasse Didier Kowarsky, regard extérieur Dans les bois est un projet de création mêlant récits et musique qui propose d’explorer d’autres relations au vivant que celle de notre société occidentale, à partir des contes et mythes de peuples premiers ou de récits contemporains immergés dans l’instantanéité de la musique et d’ambiances lumineuses improvisées. Une invitation à nous aventurer dans les bois de nos imaginaires, lieux de rencontres, de mythes et d’histoires. Le travail se fait directement sur le plateau. Le trio de musiciens fait naître des ambiances, des chemins sonores, jusqu’à ce qu’un récit, une histoire, émerge de la musique : c’est en ces instants qu’intervient la conteuse. Sous l’oeil et l’oreille attentifs de Didier Kowarsky, rompu lui-même à ces explorations, il s’agit d’expérimenter le processus qui fait apparaître une histoire plutôt qu’une autre, de voir comment se suivent, se poursuivent, s’opposent, se nourrissent, se quittent, se retrouvent histoires et musiques. Tarifs : 8€ adhérents /10€ et non adhérents ….. Exposition Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs Le centre d’art Le Lait, hors les murs en 2022, invite Morgan Dimnet, un artiste qui travaille à la croisée des arts plastiques et du design. Avec Sons Lignes Couleurs, il imagine une proposition généreuse composée de l’édition d’une affiche, d’une exposition-atelier au Frigo et d’une fresque murale créée en septembre 2022 à Albi. Inspirée par le mélisson, synthétiseur modulaire développé dans les années 1980 par le GMEA, l’exposition convoque à la fois l’image, le son, la couleur, le tout en interaction avec les visiteurs. Exposition du 23 avril au 21 mai 2022 Vernissage le vendredi 22 avril à 18h30 Du mardi au samedi de 14h à 19h Le Frigo, 9 rue Bonne Cambe, 81000 Albi [[http://actal.org](http://actal.org)](http://actal.org) [www.centredartlelait.com](http://www.centredartlelait.com) [www.helloyellowbrickroad.com](http://www.helloyellowbrickroad.com) Renseignements : 09 63 03 98 84 [[centredart@centredartlelait.com](mailto:centredart@centredartlelait.com)](mailto:centredart@centredartlelait.com) Evénement programmé par le Frigo en partenariat avec le centre d’art Le Lait

La Cie Les Arts Tigrés présente « Dans les bois » à l’occasion du finissage de l’exposition Sons Lignes Couleurs

Le Frigo 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi



