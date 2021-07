Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique CONCERT DE FIN DE STAGE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

CONCERT DE FIN DE STAGE Le Pouliguen, 8 août 2021, Le Pouliguen. CONCERT DE FIN DE STAGE 2021-08-08 – 2021-08-08 Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne

Influencé par Camille Saint-Saëns et Frédéric chopin, il a largement contribué à l’essor de la musique française. j.c.rousseau@orange.fr +33 6 08 89 53 39 Oeuvres de Gabriel Fauré figure musicale importante de la fin du 19eme siècle en France.

