Haute-Loire Beauzac Au Séquoia à Beauzac concert de fin de stage, les stagiaires et les profs ! Nous vous proposons une assiette composée différente chaque soirée à 13 €. Participation libre « au chapeau » (salaire des artistes.) Réservation conseillée au 06 38 01 90 11 +33 6 38 01 90 11 https://www.le-sequoia.fr/single-post/concerts-au-sequoia Le Séquoia Confolent Beauzac

