Concert de fin de stage d’écriture chansons avec VOLO et Manu Urbanet + meute slam 37 espace culturel de l’aubrière 37230 Fondettes Fondettes Catégories d’évènement: Fondettes

Indre-et-Loire

Concert de fin de stage d’écriture chansons avec VOLO et Manu Urbanet + meute slam 37 espace culturel de l’aubrière 37230 Fondettes, 12 février 2022, Fondettes. Concert de fin de stage d’écriture chansons avec VOLO et Manu Urbanet + meute slam 37

espace culturel de l’aubrière 37230 Fondettes, le samedi 12 février à 19:30 participation libre

Les 16 stagiaires du stage d’écriture chansons montent sur scène pour offrir au public les morceaux écrits durant les quatre jours de cette session de stage 2022. espace culturel de l’aubrière 37230 Fondettes 37230 Fondettes Fondettes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T19:30:00 2022-02-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fondettes, Indre-et-Loire Autres Lieu espace culturel de l'aubrière 37230 Fondettes Adresse 37230 Fondettes Ville Fondettes lieuville espace culturel de l'aubrière 37230 Fondettes Fondettes Departement Indre-et-Loire

espace culturel de l'aubrière 37230 Fondettes Fondettes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fondettes/

Concert de fin de stage d’écriture chansons avec VOLO et Manu Urbanet + meute slam 37 espace culturel de l’aubrière 37230 Fondettes 2022-02-12 was last modified: by Concert de fin de stage d’écriture chansons avec VOLO et Manu Urbanet + meute slam 37 espace culturel de l’aubrière 37230 Fondettes espace culturel de l'aubrière 37230 Fondettes 12 février 2022 espace culturel de l'aubrière 37230 Fondettes Fondettes Fondettes

Fondettes Indre-et-Loire