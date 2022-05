Concert de fin de stage chant / Compagnie Maurice et les Autres – Le Festival de Saintes Médiathèque François Mitterrand Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Médiathèque François Mitterrand, le samedi 23 juillet à 16:30

Partageons la joie de chanter et de bouger ensemble. Gratuit dans la limite des places disponibles. Concert de fin de stage chant Compagnie Maurice et les Autres Guillaume Corti, piano Rodolphe Fouillot, chorégraphe Direction musicale Igor Bouin

Gratuit

Après 5 jours de stage « Chanter + Bouger = Yeah (Saison 2) », les enfants et jeunes réunis en chœur sous la direction de Igor Bouin, nous proposent un programme musical éclectique et électrique. Médiathèque François Mitterrand Place de l’Échevinage saintes Saintes Charente-Maritime

2022-07-23T16:30:00 2022-07-23T17:30:00

