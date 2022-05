Concert de fin de saison de l’Ensemble Vocal Féminin MusicaVivente de Tarbes Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Créé en septembre 2009 par la soprano Cécilia Blais-Manzoni, l’Ensemble Vocal Féminin MusicaVivente est composé de 14 femmes très motivées, chantant en différentes langues, ayant une affection toute particulière pour la musique des compositeurs anglophones des années 1950 tels Lee Dengler, Mary Lynn Lightfoot, Ola Gjeilo, … Le concert de ce soir aura pour fil conducteur des chants pour la paix. Le pianiste Michel Queuille accompagne régulièrement cette formation, comme c’est le cas ce soir. Suite au départ à la retraite de la Chef de Choeur Cécilia Blais-Manzoni, la soprano Marie-Françoise Neuville a pris la direction du chœur depuis le mois de janvier 2022. A la rentrée septembre 2022, l’Ensemble sera dirigé par la Soprano Sarah David, fraîchement arrivée sur la région. Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 20h à 21h30 au Presbytère de l’Église St Pierre et St Paul (quartier Urac / Sendère), à Tarbes. cecilia.blais-manzoni@outlook.com +33 6 83 12 79 98 https://www.facebook.com/MusicaVivente65/ TARBES 2 Boulevard Pierre Renaudet Tarbes

