concert de fin de résidence Pantographe Venarey-les-Laumes, samedi 24 février 2024.

concert de fin de résidence Pantographe Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Apres 2 jours de résidence au Pantographe de Venarey les Laumes,le groupe Vagabondanse Bal Acoustique vous propose un concert enregistré et filmé le samdedi 24 fevrier

Le quintet reprend de chansons francaises et des chansons du monde avec des interprétations et arrangements originaux aux couleurs jazzy et lyrique

chants,guitare,violon,violoncelle et percussions pour vous faire rêver et surtout danser sur des rythmes bossa et samba ,valse swing,choro,zouk,tango…

Noir desir à Piazolla,de André Minvielle à Zouk machine….

lien youtube



https://www.youtube.com/@vagabondanse8084 EUR.Pantographe AVENUE DELA GAREVenarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté dosiladore21@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24



L’événement concert de fin de résidence Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2024-01-31 par OT des Terres d’Auxois