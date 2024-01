Concert de fin de résidence d’Aurélie Samani et Barbaroque Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie, jeudi 15 février 2024.

Concert de fin de résidence d’Aurélie Samani et Barbaroque Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Mélomane ou curieux… Vous aimez les métissages sonores… Quand l’Orgue de Barbarie, le Bandonéon, le Vibraphone, la Contrebasse et le Piano se rencontrent sur scène, d’incroyables saveurs viennent émoustiller les oreilles des petits et grands !

Venez assister au concert de fin de résidence d’Aurélie Samani et Barbaroque, moment musical exceptionnel autour d’une vision sonore innovante de Maurice Ravel arrangé par Didier Capeille.

Cet événement sera enregistré en live, à vivre absolument !

Mélomane ou curieux… Vous aimez les métissages sonores… Quand l’Orgue de Barbarie, le Bandonéon, le Vibraphone, la Contrebasse et le Piano se rencontrent sur scène, d’incroyables saveurs viennent émoustiller les oreilles des petits et grands !

Venez assister au concert de fin de résidence d’Aurélie Samani et Barbaroque, moment musical exceptionnel autour d’une vision sonore innovante de Maurice Ravel arrangé par Didier Capeille.

Cet événement sera enregistré en live, à vivre absolument ! EUR.

Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aurelie.samani@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15 22:30:00



L’événement Concert de fin de résidence d’Aurélie Samani et Barbaroque Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn