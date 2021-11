Launaguet Salle des fêtes Haute-Garonne, Launaguet [CONCERT DE FIN D’ANNEE] PARANA Salle des fêtes Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’orchestre de poche, ce sont onze musiciens toulousains représentants tous les instruments de l’orchestre classique, et d’autres plus contemporains, pour former une musique originale sous la baguette de Bruno Coffineau. Avec Parana, le groupe propose un voyage en Argentine, au gré de ce fleuve majestueux qui traverse le nord-est argentin, depuis la jungle amazonienne jusqu’au centre urbanisé de Buenos Aires. Entrée gratuite. Passe sanitaire obligatoire. La municipalité invite l’Orchestre de poche qui vient présenter Parana, un voyage musical inspiré par l’Argentine. Salle des fêtes Rue Jean Moulin, 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

