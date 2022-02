Concert de fin d’année Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert de fin d’année Les Portes du Coglais, 10 juin 2022, Les Portes du Coglais. Concert de fin d’année Centre culturel du Coglais 1 rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais

2022-06-10 19:30:00 – 2022-06-10 Centre culturel du Coglais 1 rue Saint-Mélaine

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais Venez découvrir ce concert ! L’occasion de voir se produire l’ensemble des élèves et des professeurs de l’école de musique, face au grand public. Tout public.

