Concert de fin d'année de l'école municipal de musique

2022-06-25 18:30:00

Valognes Manche Ce grand concert de fin d’année qui aura le cinéma comme thématique sera l’occasion pour chaque classe de présenter le travail de toute une année. En deuxième partie nous accueillerons l’ensemble Orchestral de l’École Municipal de Musique avec en soliste Laurentiù Bordeianu, professeur de violoncelle. Autour des thèmes d’Enio Morricone, Cladinimir Cosma, Sakamoto. Gratuit sur réservation.

Ce grand concert de fin d'année qui aura le cinéma comme thématique sera l'occasion pour chaque classe de présenter le travail de toute une année. En deuxième partie nous accueillerons l'ensemble Orchestral de l'École Municipal de Musique avec en soliste Laurentiù Bordeianu, professeur de violoncelle. Autour des thèmes d'Enio Morricone, Cladinimir Cosma, Sakamoto. Gratuit sur réservation.

Complexe Marcel Lechanoine à 18h30.
ecole-musique@valognes.fr +33 2 33 95 00 58

Complexe Marcel Lechanoine Allée du Stade Valognes

