Concert de Filipe Raposo – JAZZYCOLORS Goethe Institut, 18 novembre 2021, Paris.

Concert de Filipe Raposo – JAZZYCOLORS

Goethe Institut, le jeudi 18 novembre à 20:00

Concert dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021. Le jeudi 18.11. 2021 à 20h00 à Goethe Institut. 17 Avenue d’Iéna 75016 Paris Réservation au : Goethe-Institut Paris Tel. +33 1 44439230 [info-paris@goethe.de](mailto:info-paris@goethe.de) Tarif: 10€ ; 5€ [Tarif Goethe] Filipe Raposo collabore avec de nombreux grands noms de la musique et cinéma portugais ainsi qu’avec les principaux auteurs-compositeurs de la Révolution portugaise (José Mário Branco, Fausto, Sergio Godinho). Il entretient des relations étroites avec certains des plus notables interprètes de Fado et a joué dans plusieurs projets de jazz. Il collabore et joue avec de nombreux orchestres et festivals de jazz européens ; étant également pianiste résident à la Cinemateca Portuguesa, où il accompagne des films muets. Visant à développer son propre langage musical, où se rencontrent la musique classique, traditionnelle et jazz, Filipe Raposo cherche constamment de nouveaux défis en tant que compositeur et musicien. Organisateurs: Centre Culturel Camões de Paris (Portugal) en partenariat avec Goethe Institut Paris. [https://www.instituto-camoes.pt/en/](https://www.instituto-camoes.pt/en/) [https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par.html](https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par.html)

Tarif: 10€ ; 5€ [Tarif Goethe]

Concert de Filipe Raposo dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021

Goethe Institut 17 Avenue d’Iéna 75016 Paris Paris Quartier de Chaillot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T21:00:00