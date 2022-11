Concert de fêtes de fin d’année de la chorale « Jouez et Chantez » Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Concert de fêtes de fin d’année de la chorale « Jouez et Chantez » Salviac, 4 décembre 2022, Salviac. Concert de fêtes de fin d’année de la chorale « Jouez et Chantez »

Salle des fêtes Salviac Lot OT Cazals-Salviac

2022-12-04 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-04 Salviac

Lot Salviac Concert suivi d’un apéritif dinatoire. La chorale de Salviac « Jouez et chantez » vous invite à la rejoindre pour célébrer les fêtes de fin d’année lors de son concert. +33 5 65 27 16 82 ©Chorale Jouez et Chantez

