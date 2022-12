Concert de fête Graines d’Etoiles, « Viva l’Amor » Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Concert de fête Graines d'Etoiles, « Viva l'Amor » Auditorium du Grand Cahors Place des Consuls Cahors

2023-01-08 16:30:00

Lot Lyrisme, humour et émotion seront au cœur de ce programme pour le traditionnel Concert de Fête de Graines d’Etoiles lot ! La compagnie Opér’Azul, avec ses deux chanteurs lyriques, invite l’Orchestre de Chambre de Toulouse sous la direction de Gilles Colliard pour un brillant concert lyrique avec des extraits d’opéras célèbres de Haendel, Mozart (Don Giovanni, Les Noces de Figaro), Rossini (Le barbier de Séville), Bizet (Carmen) etc… Catalina Skinner, mezzo-soprano d’origine colombienne a obtenu les plus hauts diplômes de chant en France. Et Pierre-Yves Binard, baryton, s’est formé au Conservatoire de Toulouse. Tous deux ont foulé de nombreuses scènes prestigieuses en France ou encore à Alger, en Belgique, en Colombie, en Corée etc.. L’Orchestre de Chambre de Toulouse est le plus ancien orchestre de chambre français, et l’un des plus anciens du monde. Il s’intéresse à toutes les musiques, de la période baroque jusqu’à la création contemporaine. De nombreux compositeurs ont travaillé avec lui pour des concerts et des enregistrements, lui dédiant des œuvres spécifiques. Depuis 2004 il est sous la direction de Gilles Colliard : virtuose du violon, mais également compositeur et chef d’orchestre Un plateau des plus brillants donc pour commencer l’année en toute beauté et un moment très festif qui se terminera par un cocktail partagé par tous. Vente des billets à l’Office de tourisme de Cahors ou sur le site : www.grainesdetoileslot.com, ou sur place, à l’entrée du concert. Concert de fête « Viva l’Amor » Avec : Catalina Skinner, mezzo-soprano, Pierre-Yves Binard, Baryton et l’Orchestre de Chambre de Toulouse (11 musiciens à cordes), sous la direction de Gilles Colliard. Office de tourisme Cahors Vallée du Lot partition

