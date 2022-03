Concert de Faur� Saint-Paul-Trois-Ch�teaux Saint-Paul-Trois-Ch�teaux

Concert de Faur� Saint-Paul-Trois-Ch�teaux, 8 avril 2022, Saint-Paul-Trois-Ch�teaux. Concert de Fauré Saint-Paul-Trois-Châteaux

2022-04-08 – 2022-04-08

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux EUR Organisé par l’Ensemble Choral du Tricastin, venez écouter de la belle musique dans la cathédrale, au son de l’orgue.

Au programme : le requiem de Fauré (Franck – Saint Saëns) +33 6 09 01 16 52 http://ect.zic.fr/ Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Ville Saint-Paul-Trois-Ch�teaux lieuville Saint-Paul-Trois-Ch�teaux Departement Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Ch�teaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chteaux/

Concert de Faur� Saint-Paul-Trois-Ch�teaux 2022-04-08 was last modified: by Concert de Faur� Saint-Paul-Trois-Ch�teaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 8 avril 2022

Saint-Paul-Trois-Ch�teaux Drôme