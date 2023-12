Concert de Fat Dog, Gwendoline, Lambrini Girls et d’autres noms à venir… Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert de Fat Dog, Gwendoline, Lambrini Girls et d’autres noms à venir… Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 1 mars 2024, Paris. Le vendredi 01 mars 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant De 15 € à 30 € Concert dans le cadre des Inrocks Festival. Une parfaite affiche rock avec le trio punk de Brighton Lambrini Girls, la sensation britannique Fat Dog, et Gwendoline, le jour même de la parution C’est à moi ça (Born Bad Records), l’un des albums les plus attendus de 2024. Fat Dog Le groupe anglais Fat Dog a dévoilé en août dernier son tout premier single, King of the Slugs, puis en octobre, son maxi, 12″ (chez Domino). Gwendoline Quatre ans après la réédition de l’acclamé Après c’est gobelet ! (2020), qui fit découvrir la shlagwave désenchantée du tandem nanto-brestois, Pierre Barrett et Mickaël Olivette viennent retourner le CENTQUATRE-PARIS avec leurs tubes déjà fameux (Audi RTT, Chevalier Ricard, Voldebière) ou bientôt célèbres (Conspire, Si j’préfère, Héros national), sans oublier un hymne à la gloire de la Suze Tonic (Piñata), probable rengaine des Inrocks Festival 2024. Lambrini Girls Lambrini Girls s’est formé dans les marais de Skegness Butlins. Envolées du nid avec le rêve de faire vibrer toutes les filles du pays, elles sont devenues le groupe le plus gay à avoir remporté 50 concours Eurovision consécutifs. Inspirées par des groupes comme Savages, Le Tigre ou encore les Spice Girls, les Lambrini Girls n’ont pas seulement l’intention de mettre le feu, elles veulent aussi créer des espaces lors des concerts pour tous celles et ceux qui ont l’impression qu’il n’y a pas encore de place pour elles et eux. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/fat-dog-gwendoline-lambrini-girls.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/seat?perfId=10229167450759

