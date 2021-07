Concert de Fat Boys Blues Fréhel, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Fréhel.

Concert de Fat Boys Blues 2021-07-27 – 2021-07-27

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel

Concert de Fat Boys Blues à la crêperie du Cap Fréhel.

Ce trio vivants et passionants, avec son dynamique puissante recette

de Texas blues, combine une pincée de jazz, une cuillère de rock, et

une petite coupette de funk, est formé par batteur vétéran du

blues anglais Ray King en Janvier 2010 pour le plus grand plaisir de

son public.

Anglo americain blues qui rock !

« Ne dites jamais que le blues est triste »

VENEZ VOIR FAT BOY BLUES D’ABORD !!!

Gratuit.

https://www.facebook.com/FAT-BOY-BLUES-280781435398021/

